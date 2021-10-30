البعثة الأممية تدعو لاعتماد التعديلات في قانوني الانتخابات

أخبار ليبيا24

دعت، البعثة الأممية في ليبيا، مجلس النواب لاعتماد التعديلات اللازمة للإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك تلك التي طرحتها مفوضية الانتخابات.

وقالت البعثة، في بيان، إن ذلك يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر.

وأضافت، البعثة أن الإطار القانوني الشامل فقط، هو ما سيمهد الطريق امام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية.

وقالت، إن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها.

وذكّرت البعثة، بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

هذا ودعت البعثة إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ودعت البعثة، المؤسسات الليبية، إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

ودعت، الأطراف الليبية إلى النظر في سُبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير.

هذا ورحّبت البعثة، باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية، لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأشادت البعثة، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقد حثتها على تسريعها بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال المبعوث الخاص يان كوبيش، إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية لوضع إطار للانتخابات يتماشى مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، ويحظى بقبول واسع من الأطراف الليبية.

من جهته أكد، المبعوث الأممي، يان كوبيش، إن التوافق بين جميع الأطراف الليبية أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة.

وأكدت البعثة، متابعتها عن كثب لجهود وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا، والتي ينظر فيها مجلس النواب