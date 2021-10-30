دافعًا بوسطاء لتغيير قانون الانتخابات .. الدبيبة يرغب في الترشح للرئاسة

أخبارليبيا24 – خبر

قالت مصادر مقربة من عبد الحميد الدبيبة، إنه أعلن في جلسة خاصة بمدينة مصراتة رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت المصادر أن الدبيبة قال في مأدبة عشاء بمنزل محمد الرجوبي، رئيس ما يسمى بوفد مصراتة للمصالحة الوطنية، إنه يريد الترشح في السباق الرئاسي المزمع انطلاقه في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المصادر إن الدبيبة بدأ يتواصل مع بعض النواب في محاولة لتغيير النص الخاص بالموظفين العموميين الراغبين في الترشح .

وينص القرار على أنه يحق لمن يشغل وظيفة عامة الترشح على أن يكون خارج العمل قبل يوم واحد من فتح باب الترشح بدلا من ثلاثة أشهر .

ويبحث الدبيبة أيضا عن مخرج للالتفاف على التعهد الذي تقدم به لأعضاء ملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة عند تنصيبه رئيسا للحكومة.

وكان الدبيبة، دعا جميع الأطراف المتصارعة إلى تقديم التنازلات الإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر القادم.

وتعهد في كلمته أثناء افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، بتوفير كل الدعم لمفوضية الانتخابات.

وقال: “حريص على التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات”.

وأكد على التزام حكومته بما سيقر في القاعدة الدستورية.

وأضاف: المشاركة في الانتخابات أصبحت واجبا وطنيا، ونحن نطمح إلى ديمقراطية حقيقية”.

وأشار إلى أنه ” استبشرنا بالخطوات الايجابية المتخذة من المفوضية العليا للاستعداد للانتخابات”.

وتابع الدبيبة “مستمرون في تحسين حياة المواطن وتوحيد المؤسسات الليبية، فقد آن الأوان للشعب الليبي أن يستقر”.