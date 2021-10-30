تعرف على كواليس لقاء المشير حفتر والسراج بفرنسا

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس لجنة الستين لإعداد الدستور السابق، علي الترهوني، عن تفاصيل اللقاء الذي تم بين المشير خليفة حفتر، وفائز السراج، في باريس.

وقال الترهوني، إنه كان منسق هذا اللقاء، وأنه تم خلاله الاتفاق على حل الأزمة، لكن السراج هو من أخلف وعده.

وقال “السراج هو من أفسد الاتفاق”.

وأضاف “كنا في رمضان وتحدث الطرفين بصراحة، وتكلموا في موضوع توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية.

ودار الحديث أن يكون منصب القائد الأعلى مشترك عبر تأسيس مجلس أعلى يرأسه السراج وبعضوية المشير حفتر”.

وتابع في اليوم الثاني تحدث إلي المشير هاتفيا قائلا إن فائز في مؤتمر صحفي الآن في طرابلس يقول إنه لا يوجد اتفاق”.

وكشفت موقع “إنتلجنس أونلاين، عن لقاء بين حفتر والسراج في باريس، من أجل إجراء مباحثات تعبد الطريق أمام تسوية الأزمة.

لكن بعد شيوع هذا اللقاء، تراجع فايز السراج، عن زيارة باريس، تحت ضغط من تركيا التي تقدم دعما سخيا للميليشيات.

وأخبر السراج، الدبلوماسيين الفرنسيين، بأنه لن يستطيع زيارة فرنسا، خلال الأسبوع الجاري، لأنه يحتاج أولا إلى توجيه ما قال إنه خطاب ضروري للشعب الليبي، من أجل عرض إطار إجراء المفاوضات.