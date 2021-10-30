تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر أكتوبر الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر أكتوبر 6 مليون برميل من النفط الخام بواقع مليون برميل لكل ناقلة .

والنواقل النفطية هي “نايتولس، وانرجي ترمف، وماران بلاتو، وابلاندرا فالكون” حمولة كل ناقلة مليون برميل وكلها إلى الصين .

الناقلة النفطية “ليني بي” شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

أما الناقلة النفطية “يانيس” كانت حمولتها مليون برميل مابين فرنسا وإيطاليا منها 450 ألف إلى فرنسا و 550 ألف إلى إيطاليا.

وميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولدى شركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي المتميز لوقوعه داخل خليج محمي من العوامل الجوية وتولي شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط اهتماماً بهذا الميناء .

ويستقبل الميناء النفط الخام من حقلي مسلة والسرير ويوضع الإنتاج المستلم في عدد 10 صهاريج عملاقة استعداداً لتصديره .

ويدار الميناء من قبل عناصر وطنية ذات خبرة في مجال النفط، وذلك بعد مروره بعدد من العمليات النفطية قبل تصديره.