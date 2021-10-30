تاكنس بالصور.. فيضانات بسبب الأمطار

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تداول عدد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي الجمعة صور توضح غرق الشوارع بمنطقة تاكنس الواقعة بالجبل الأخضر شرق ليبيا.

وتشير الصور والفيدوهات إلى أن الأمطار أغرقت الشوارع ومنعت السيارات والمارة من التجول وعطلت المرور.

وأوضحت الصور أن الفيضانات طالت أيضا عدد من المنازل والسيارات وأغلقت عددا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة.

فيما هرع سكان المنطقة للمساعدة في فك الازدحام وتحييد السيارات التى توقفت نتيجة وصول المياه لها.

هذا وكان المركز الوطني للإرصاد قد نوه الجمعة إلى وجود أمطار غزيرة وسحب رعدية على طول الساحل الممتد من بنغازي وحتى امساعد.