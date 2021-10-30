الوطنية للنفط تخاطب شركاتها بضرورة التطعيم الاجباري ضد كورونا

30 أكتوبر، 2021 7:44 م
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التطعيم الاجباري ضد كورونا
التطعيم الاجباري ضد كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط رؤساء الإدارة بالشركات والمعاهد والمراكز والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط التعاميم السابقة الخاصة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا 19 .

حيث أن الجهات الصحية بالدولة أعلنت عن توفر اللقاح، وأيضاً حصول بعض الشركات على كميات من اللقاح المخصص لهم .

عليه طالبت المؤسسة بإطلاق حملة تطعيم إجبارية لجميع المستخدمين التابعين لهذه الشركات .

على أن يكون التطعيم وفق برنامج زمني محدد وذلك بالتنسيق مع الدوائر المختصة التابعة لوزارة الصحة.

وشدد الوطنية على ضرورة وضع إطار زمني محدد لتطعيم جميع المستخدمين والتواصل والتنسيق مع الجهات الصحية بالدولة .

30 أكتوبر، 2021 7:44 م
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