المقاولون العرب تبحث استكمال مشاريعها في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، مع وفد شركة المقاولون العرب المصرية تذليل الصعاب التي تواجه الشركة لاستكمال مشاريعها السابقة في المدينة.

واستقبل بوالخطابية بمكتبه بطبرق وفد من لجنة الإدارة المالية والمشروعات بشركة المقاولون العرب المصرية ترأسه عضو لجنة الإدارة، حسام أحمد.

وتوقفت شركة المقاولون العرب عن استكمال مشاريعها بالمدينة لأكثر من عشر سنوات بسبب الأحداث في ليبيا.

ومن بين المشاريع التي سيتم استكمالها من قبل الشركة في طبرق الطريق الساحلي ما بين طبرق ومنطقة بوالفرايس لمسافة 90 كيلو متر غرب طبرق.

وأكد بوالخطابية بأن البلدية تعمل على تذليل كافة الصعاب التي قد تعترض عمل الشركة.

معتهدا بإزالة العوائق التي قد تعترض مسار الطريق أن وجدت.

وكانت قد تعاقدت شركة المقاولون العرب مع وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ عدد من المشروعات في ليبيا.

يذكر أن الاجتماع حضره رئيس ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية.

ووكيل ديوان بلدية طبرق ومكتب المشروعات والإدارة القانونية ومكتب المواصلات بالبلدية.