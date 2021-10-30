الحكومة تطالب الأوقاف بعدم التدخل في دار الإفتاء

30 أكتوبر، 2021 11:35 ص
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أخبار ليبيا 24 الحكومة

أخبار ليبيا24_ متابعات

طالبت حكومة الوحدة والوطنية الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أمس الجمعة بعدم التعدي على اختصاصات دار الإفتاء.

وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة من الخطاب الموجه من عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف.

وأشار الخطاب إلى القانون رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن المجلس الانتقالي بتاريخ 20/2/2012، بشأن إنشاء دار الإفتاء.

وضمن القانون في مواده اختصاصات الدر وتنظيم عملها وخاصة فيما يتعلق بشؤون السياسة العامة للإفتاء .

وأكد الخطاب على تعليمات رئيس الوزراء بضرورة التقيد بالاختصاصات المناطة بدار الإفتاء الليبية خاصة فيما يتعلق بالفتوى والرأي والمشورة

ونوه إلى أن الرأي والمشورة هي اختصاص أصيل لدار الإفتاء وفق القانون المشار إليه.

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30 أكتوبر، 2021 11:35 ص
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