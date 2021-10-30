أكتشاف أثار رومانية نادرة في إنجلترا

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اكتشف علماء آثار مجموعة من التماثيل الرومانية أثناء حفرهم في موقع لتشييد سكة قطار فائق السرعة في إنجلترا.

وقال علماء الأثار أن مجوعة الاثار المكتشفة تعتبر شديدة الندرة.

وأكدت مصادر العثور على تمثالين كاملين لسيدة ورجل إضافة إلى رأس طفل.

مسؤولة موقع الحفر رايتشل وود أشارت أن الأمر يعتبر نادرًا في المملكة المتحدة.

ونوهت وود أنه في المملكة المتحدة سوف نكون محظوظين للغاية إذا وجدنا رأسًا واحدًا أو مجموعة واحدة من الأكتاف.

وأضافت أن العثور على مجموعتين من الأكتاف إضافة إلى رأسيهما المطابقين ورأسًا أخرى لطفل أمر غير مسبوق”.

ولفتت وود أنه تم استعادة إبريق روماني من الزجاج السداسي أيضًا وكانت بعض القطع الكبيرة منه غير متضررة.

وأوضح الفريق أن الموقع قد يكون مقبرة من العصر البرونزي ويعود إلى 3300 قبل الميلاد إلى 1200 قبل الميلاد .