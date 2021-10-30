أهالي أجدابيا: نرفض محاولات تقسيم برقة

أخبار ليبيا 24

أكد أهالي مدينة أجدابيا، أنهم يرفضون كافة المحاولات التي تهدف لتقسيم إقليم برقة، ومشاريع جماعة الإخوان المسلمين الفاسدة.

وشدد أهالي أجدابيا في مقطع فيديو منشور عبر موقع التواصل “فيسبوك”، على أنهم يرفضون الانحياز لمشروع الإخوان المفسدين.

ولفت البيان إلى أن الإخوان وعملائهم دائما ما يلجأون لزرع الفتن بين أبناء الشعب الليبي.

وتابع الأهالي «نرفض كل التحركات المشبوهة التي تعيدنا إلى مربع الخوارج من جديد، والإرهابيين الذين خرجوا من المدينة مجرمون مدانون وليسو مهجرين كما يدعو».

وفيما يخص رفض مشاريع البنية التحتية، قالوا “لسنا ضد أي مساعي لاستكمال البنى التحتية أو منح الزواج فهذه قرارات أقرها البرلمان”.

وخلال الفيديو، أكد الأهالي على الاستمرار في دعم القيادة العامة للجيش الوطني قائلين: «نجدد دعمنا للقيادة التي قاومت الخوارج والإرهاب، والقيادة خير سند لنا عندما استغل الخوارج في المدينة».

وقال الأهالي «نقف ضد تأجيج النعرات الجهوية والتي ليست هي أساس الصراع في ليبيا، والصراع في ليبيا بين الحق والباطل».