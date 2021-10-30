أجهزة يختفي منها الـ واتساب.. تعرف عليها

أخبار ليبيا 24

قالت شركة واتساب إن تطبيقها للتراسل الفوري لن يدعم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل جوجل أندرويد اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

وأوضحت واتساب التابعة لشركة فيسبوك الأمريكية أن هذا الأمر ينطبق على الإصدارات من 4.0 إلى 4.0.4 أو أقدم.

وأشارت إلى أن تطبيق التراسل الفوري يتطلب الإصدار 4.0.1 المعروف باسم (Jelly Bean) على الأقل، وتوقف واتساب قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أصدقائهم.

توقف عن العمل

ومطلع شهر سبتمبر، قالت صحيفة «ديلي ستار» إن واتساب سيتوقف عن العمل في 43 طرازا من الهواتف الذكية.

واعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، سيفقد 43 طرازا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد، القدرة على إرسال الرسائل والصور.

أو إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وستصبح الهواتف الذكية المثبت عليها نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، غير متوافقة مع «واتساب».

بالإضافة إلى أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم، بحسب ديلي ستار.

قائمة الهواتف

وتضم قائمة الهواتف التي ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق واتساب:

Samsung Galaxy S3 Mini، Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

LG Optimus F7، F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

Sony Xperia

Huawei Ascend Mate and Ascend D2

Apple iPhone SE، 6S, and 6S Plus

وأضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام.

وتدعي هذه الميزات أنها تتخلص تدريجيا من دعم هذه الهواتف القديمة لضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن.

وفقد تطبيق المراسلة الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة حول شروط الخدمة الجديدة.

تغييرات

وقام واتساب تقليديا بتسويق نفسه على تقديم رسائل آمنة ومشفرة، لكنه أعلن عن تغييرات لا تحظى بشعبية كبيرة في الطريقة التي يتعامل بها مع بيانات المستخدم.

كانت هذه التغييرات ستشهد تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في التسويق.

وتحول الكثير من مستخدمي «واتساب» إلى بدائل أخرى، حيث تجاوز مستخدمو تلجرام، على سبيل المثال، مليار تنزيل.

جوجل

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام.

وأعلنت «جوجل» أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر.

وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات «جوجل» الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.