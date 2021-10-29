العبار يناشد بإبعاد القطاع النفطي عن أي خلافات

أخبار ليبيا24

ناشد، وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، بإبعاد القطاع النفطي عن أي خلافات داخلية.

أتى ذلك تعليقًا على الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الزاوية اليومين الماضيين، وتسبب في حدوث إصابات بمجمع شركة الزاوية لتكرير النفط.

وأكد العبار، أن وزارة النفط والغاز تسعى بجدية للحصول على الدعم اللازم من أجل صيانة البنى التحتية للقطاع النفطي، الذي تأثر بشكل كبير جراء الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدى السنوات الماضية.

وتسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الزاوية ليل الثلاثاء الماضي في حدوث أضرار بمنشئات شركة الزاوية لتكرير النفط.

وقالت الشركة، في بيان، إن الاشتباكات تسبب في إصابة 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات.

كما أنها تسببت في إصابة 5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

وأوضحت الشركة أن ذلك أدى لتسرب كميات كبيرة من الخزان رقم(T9) الخاص بتخزين الزيت الأساس (SN150).