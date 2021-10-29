موقف النائبة “ربيعة أبوراس” من تلميح عمداء البلديات بعدم إجراء الانتخابات

29 أكتوبر، 2021 1:22 ص
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ربيعة أبوراس
ربيعة أبوراس

أخبارليبيا24

أعلنت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص رفضها الضغط على عمداء البلديات وتسييسهم والزج بهم في الصراع بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضحت أبوراس أن الصراع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقوض العملية الانتخابية.

ودعت النائبة عمداء البلديات تهيئة الظروف لمساعدة المواطنين على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم

وذكرتهم بأنهم هم أكثر من يعرف ما سببته الحروب والصراعات داخل نطاق بلدياتهم من دمار وتشرد ونزوح ونقص خدمات.

وأكدت أبوراس أن ما قام به مجلس النواب ليس مثاليا لكن ما يقوم به الآخرون من تقويض للمسار السياسي، هو المنزلق الأسوأ.

وأفادت عضو مجلس النواب أن الصراع بين المجلسين لن ينتهي حتى لو تغيرت القوانين ومواعيد الانتخابات وفُصّلت على هواهم.

29 أكتوبر، 2021 1:22 ص
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