موالون لـ”مجلس المشري” .. سنمنع الانتخابات في المنطقة الغربية في هذه الحالة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن ما أطلق عليهم «مجالس الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني»، رفضهم ترشح القائد العام المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.

وأكد مجالس الحكماء رفضهم ترشح حفتر واصفين إياه بـ”مجرم الحرب” وسيف الإسلام، وكل من كان داعمًا للمستبدين، على حد وصفهم.

وجاء ذلك خلال بيان نشره أمس الخميس مجلس الدولة الاستشاري برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري، عبر حسابه على “فيسبوك” .

وقالت المجالس نرفض القوانين التي تسهل للمجرمين أمثال حفتر وسيف الإسلام، الترشح” على حد تعبيره.

مؤكدين رفضهم لإجراء الانتخابات بدون سند دستوري، مهددين بقطع هذه الانتخابات، وغلق مقارها في المنطقة الغربية بشكل كامل، بحسب البيان.

وتابع البيان” نحمل ثوار 17 فبراير وثوار جميع الميادين والساحات مسئولية حماية قيام الدولة المدنية وحقوق الشهداء” على حد تعبيره.

واستطرد البيان” نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور” على حد زعمهم.

وادعى البيان ” يجب التأكد من مسار الانتخابات قبل إبداء موقفنا تجاهها، فهناك ضرورة بأن تتقيد المفوضية بالالتزام بالإعلان الدستوري مهما كانت الأسباب”.

وطالبوا المجلس الأعلي للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية لمتابعة الانتخابات وضمان نزاهتها .