موالون لـ”مجلس المشري” .. سنمنع الانتخابات في المنطقة الغربية في هذه الحالة
أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن ما أطلق عليهم «مجالس الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني»، رفضهم ترشح القائد العام المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.
وأكد مجالس الحكماء رفضهم ترشح حفتر واصفين إياه بـ”مجرم الحرب” وسيف الإسلام، وكل من كان داعمًا للمستبدين، على حد وصفهم.
وجاء ذلك خلال بيان نشره أمس الخميس مجلس الدولة الاستشاري برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري، عبر حسابه على “فيسبوك” .
وقالت المجالس نرفض القوانين التي تسهل للمجرمين أمثال حفتر وسيف الإسلام، الترشح” على حد تعبيره.
مؤكدين رفضهم لإجراء الانتخابات بدون سند دستوري، مهددين بقطع هذه الانتخابات، وغلق مقارها في المنطقة الغربية بشكل كامل، بحسب البيان.
وتابع البيان” نحمل ثوار 17 فبراير وثوار جميع الميادين والساحات مسئولية حماية قيام الدولة المدنية وحقوق الشهداء” على حد تعبيره.
واستطرد البيان” نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل، وتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور” على حد زعمهم.
وادعى البيان ” يجب التأكد من مسار الانتخابات قبل إبداء موقفنا تجاهها، فهناك ضرورة بأن تتقيد المفوضية بالالتزام بالإعلان الدستوري مهما كانت الأسباب”.
وطالبوا المجلس الأعلي للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية لمتابعة الانتخابات وضمان نزاهتها .