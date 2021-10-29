مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية: نتبع “أقعيم” فقط

أخبار ليبيا 24

أعلن مديرو مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، أن جميع مديريات الأمن ومكونات وزارة الداخلية بعيد عن أي تجاذبات سياسية.

وأكدوا في بيان مصور لهم بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، أنهم يتمسكون باستقرار الأمن ووحدة التراب الليبي .

وأضاف البيان، أن جميع مديريات المنطقة الشرقية وكل مكونات وزارة الداخلية تتبع وكيل وزارة الداخلية الرائد فرج اقعيم فقط.

وتابع البيان:” لا يتم تغيير إداري في المنطقة الشرقية إلا عن طريق وكيل الوزارة الداخلية فرج اقعيم فقط”.

واستطرد البيان:” نؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها التي ستكون في موعدها 24 ديسمبر، ونحن جاهزون لتأمين جميع المراكز الانتخابية”.

وأوضحوا أن جميع مدراء مديريات الأمن ومكونات الداخلية بالإجماع في المنطقة الشرقية يؤكدون أن اقعيم هو وكيل عام لوزارة الداخلية.

ورفض وزير الداخلية، خالد مازن، الظهور الإعلامي لـ “أقعيم”، على قناة “ليبيا الأحرار”، وتصريحاته التي أدلى بها حول عمل الحكومة.

ووجه، مازن خطابًا إلى قعيم، قال فيه: “خروجك على الإعلام مرفوض مهنيًا ومخالف قانونيًا وتصريحاتك تمس بهيبة المؤسسة الأمنية”.

وأضاف، أن “تصريحاتك جانبت التوجه العام لحكومة الوحدة الوطنية فيما تصبوا له من درء حدة الانقسام ولم شمل الوطن”.