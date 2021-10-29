ليبيا تسجل 569 إصابة جديدة و17 وفاة بـ كورونا

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1397 حالة شفاء، و17 وفاة، إضافة إلى 196 حالة حرجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، أنه تسلم، الخميس، 4543 عينة للكشف عن الفيروس.

حيث تبين سلبية 3974 عينة، وإيجابية 569 عينة بنسبة 12.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 356 ألفا و655 حالة.

بينها 295 ألفا و176 شفاء، و5078 وفاة، و56 ألفا و401 نشطة.