فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. يطيح بعصابة سرقت “27” سيارة تابع للجيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرق السيارات جلها تابعة للقوات المسلحة.

وبدأت القصة بعد ورود معلومات لأعضاء الإدارة من أحد المصادر الموثوق بها عن قيام التشكيل بسرقات المركبات .

وتصادف ذلك مع تداول مقطع فيديو من قبل كاميرات المراقبة لأحد المناطق بمداخل بنغازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وتمكن أعضاء التحريات من التعرف على أحد أفراد العصابة وهو المدعو “س م ز” مقيم بالقرب معسكر الصاعقة 36 .

وفور ذلك تم تشكيل فريق عمل داخل إدارة التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي وإعداد محضر تحريات للواقعة.

وبإعداد كمين محكم للجاني تم ضبطه واستحضار للقسم والاستدلال معه اعترف بقيامه بعده وقائع سرقة من داخل مدينة بنغازي .

واعترف الجاني بسرقة عدد “27 مركبة تويوتا لاندكروزر، وعدد 2 تويوتا هيلوكس، ومركبة هونداي فيرنا، ومركبة هونداي انترا .

وأكد المتهم أنه يعمل ضمن تشكيل عصابي لسرقة المركبات في بنغازي، وهم المدعو “ح ش ح”، والمدعو “ف ش” .

المتهم اعترف أيضا خلال الاستدلال معه بأنه هو ومن معه يقومون بعمليات السرقة منذ 3 سنوات تقريبًا .

وأفاد المتهم بأنه ومن معه يقومون بتشغيل المركبات عند سرقتها بواسطة كسر زجاج السائق، ثم كسر قفل التشغيل بواسطة “مفتاح جعب” وأنهم يقومون ببيعهن لشخص يدعى “م ف ال ال” مقيم بمنطقة الأبيار .

وبتكليف أعضاء التحريات عن جميع ما ذكر أسمائهم، وبإعداد كمين تم ضبط المتهم الثاني واعترف بما نسب إليه .

وتم إعداد محضر آخر مستقل بخصوص إحدى الوقائع التي اعترف بها المتهمين وهي قيامهم بسرقة مستودع ومخزن “موز” بمنطقة أبوعطني.

وتم استحضار إحدى المسروقات “كمبرسوري ريح” حيث تم إخطار مركز شرطة أبوعطني لاستدعاء المشتكي لسماع أقواله كون الواقعة كانت ضد مجهول.

إضافة إلى ذلك تم إعداد من محكم آخر وتم ضبط المتهم الثالث واستحضاره كوني مطلوب من ضمن التشكيل العصابي .