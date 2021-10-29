السبب والحلول – استطلاع رأي “حول ظاهرة الحوادث المرورية”

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

ليست أزمة سير جديدة، فهي تكرر بشكل يومي على الطرق التي بالكاد تتّسع لسيارتين صغيرتين بجانب بعضهما البعض، ولا يفصل الواحدة عن الأخرى أكثر من نصف متر فقط·

نصف متر فقط للسيارات الصغيرة الحجم، لكن الموضوع يتغير بكامله، حين نستبدل سيارة صغيرة من السيارتين بشاحنات كبيرة عندها تصير المسافة سنتمترات قليلة ·

وتأتي أغلب حوادث الطريق العام بسبب غياب الرادع وانهيار البنية التحتية من طرق وجسور وتهالك وغياب الدور الحقيقي لشرطة المرور، زاد استهتار سائقي الشاحنات من تهور في السرعة حتى داخل المدن وزيادة في الارتفاع والأحمال.

وحول هذا الأمر أجرت “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا للرأي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار الشاحنات داخل المدن كثرة الحوادث ؟ .

أحد المعلقين “عبدالرؤوف بوشويقي” قال “كثرة الشاحنات تسببت في زحمة كبيرة داخل المدن، وخطر كبير ناهيك عن السرعة الرهيبة لسائقي الآلات الثقيلة وعدم التزامهم بقوانين النقل كا تثبيت البضائع التي تشكل خطر على المارة وغيرها .

ومن جهته، أوضح “Alrifae Khalid” من المفترض على الدولة توفير بنية تحتية جيدة وطرق خاصة للشاحنات حتى يتمكن السائقون استخدامها وإيصال البضائع والتنقل بسرعة، وعدم استخدام الطريق العام .

حمادي المغربي” ذكر السبب الرئيسي للحوادث الاستعجال والتهور في القيادة، فضلًا أن هناك سائقين لا يملكون رخصة قيادة الشاحنة وهناك من أطفال يقودون الشاحنات .

ومن جهته، وضع “Azez Slike” اللوم على الدولة لعدم توفير بنية تحتية جيدة سواء لسائقي الشاحنات أو المركبات الصغيرة في دولة غنية بالنفط والغاز .

وبين الحين والآخر نسمع عن شاحنة علقت تحت جسر وسببت له تصدعات بسبب الارتفاع الزائد، ومرة أخري شاحنة انقلبت في وسط مدينة مكتظة بالسكان بسبب تهور السائق وعدم مراعاته لشروط الأمن والسلامة، ومرة شاحنة مسرعة اصطدمت بسيارة فسحقت من فيها .

وبين الوفيات وإحصائياتها المرعبة وبين حالات العجز والقصور وبين دولة شبة غائبة يعاني المواطن فلا بنية تحتية تجددت وتطورات ولا شروط الأمن والسلامة للحفاظ على حياة المواطنين.