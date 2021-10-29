صنع الله يجري جولة تفقدية لمشروع صيانة مصحة النفط

أخبار ليبيا 24

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في جولة تفقدية بالاطلاع على آخر مراحل مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، الخميس، أن الزيارة تأتي الزيارة في إطار اهتمام مجلس الإدارة بمشروع تطوير مصحة النفط.

وأيضا للاطلاع على الأعمال والتأكد من استعداداتها لاستقبال الحالات المرضية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام والعيادات الطبية بالمصحة والمشاريع الجاري تنفيذها، لتحسين الخدمات بالشكل اللائق بما يخدم مستخدمي قطاع النفط وعائلاتهم.

واستمع صنع الله خلال الجولة إلى ملاحظات العاملين بالمصحة والوقوف على التحديات التي تواجههم لوضع الحلول المناسبة لها.

ورافق صنع الله خلال الجولة رئيس لجنة إدارة مصحة النفط المكلف الدكتور الصادق المجراب.

وعضو لجنة الإشراف على مشروع أعمال الصيانة العاجلة والتطوير المهندس صلاح الدين زايد.

وبعض من المسؤولين وعدد من الاطباء والمختصين بالمصحة.