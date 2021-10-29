رد القطراني بشأن واقعة اقتحام مقر وزارة الرياضة بطرابلس

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أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني. استنكاره حادثة اقتحام مقر وزارة الرياضة في طرابلس من قبل مسلحين خارجين عن القانون.

وأشار القطراني في بيان له إلى أن هذه الحادثة وقعت على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعا النائب الأول وزارة الداخلية لفتح تحقيق فوري وعاجل حيالها حيث أن مثل هذه التصرفات تهدد الوحدة الوطنية التي ينشدها كل الليبيين.

ولفت القطراني إلى أن هذا التصرف غير المسؤول جاء عقب اصطفاف وزير الرياضة مع مطالب مسؤولي إقليم برقة.

وشدد على ضرورة اضطلاع وزارة الداخلية بواجباتها والحد من تحرك المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرتها والتي استهدفت عديد الموظفين الاعتباريين القادمين من برقة إلى طرابلس لأداء التزاماتهم الوظيفية.

وأفاد أن هذه الحادثة وغيرها تؤكد مطالبهم في توزيع الاختصاصات بما يعزز العمل من مختلف المدن الليبية بأمن تام.

وكانت مجموعة مسلحة. اقتحمت الأربعاء مقر وزارة الراضة في طرابلس وروعت الموظفين بعد تهديدهم وتوجيه عبارات السب والشتم لهم ومعاملتهم بعنصرية تامة كونهم من أبناء إقليم برقة.