رئيس نقابة الأطباء: صعدنا الإضراب إلى شامل للضغط على الحكومة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس نقابة الأطباء بليبيا محمد الغوج، إن إضرابنا الحالي جاء استكمالاً للإضراب الجزئي الذي علّقناه في شهر يونيو الماضي.

وأوضح الغوج أن سبب تعليق الإضراب الجزئي السابق هو إصدار رئيس الحكومة لقرار 885 لتضمين زيادة المرتبات ضمن الميزانية .

وأكد، بتصريحات صحفية، أنه بعد أن علّقنا الإضراب تمت زيادة مرتبات التعليم والداخلية وغيرها دون الالتفات إلى نقابة الأطباء بتاتا.

وأشار إلى أنه تمت مراسلة الدبيبة دون استجابة منه، وعدم اعتبار هذا القطاع يُشعرنا أن عدم زيادة المرتبات هو أمر متعمد .

وأضاف ” صعدنا الإضراب إلى شامل كوسيلة ضغط على الحكومة، ومن أهم مطالبنا هو اعتبار الأطباء الذين قضوا بسبب كورونا “شهداء واجب” .

وتابع” وزارة الصحة لا تُبدي أي اهتمام أو التفات لقطاع الصحة ولا أي اعتبار لوجوده”.

واستطرد” نرى رئيس الحكومة يكرّم طاقم الطائرة التي سقطت بترهونة دون أضرار ولم يسع حتّى لتكريم أهالي المتوفّين بسبب كورونا”.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء، أمس الخميس، عن تنظيم إضراب مفتوح في كافة أنحاء ليبيا ابتداء من الأحد الموافق 7 نوفمبر.

وقالت النقابة أن البيان يعتبر امتدادا للبيانات والاضرابات السابقة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت النقابة أن الإضراب جاء لعدم تجاوب الحكومة إلى مطالبها التي وصفتها بالمشروعة.