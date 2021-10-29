رد ديوان المحاسبة بشأن 9 مليار لمشروعات التنمية

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

أكد ديوان المحاسبة طرابلس اليوم الجمعة صحة المذكرة الداخلية بشأن مشروعات التنمية والمبالغ المسيلة بشأنها والبالغة 9 مليار دينار ليبي.

وأوضح الديوان على صفحته بالفيسبوك أن المبالغ المشار إليها في المذكرة تمثل أوامر صرف تتعلق بالإحالة إلى قطاعات الحكومة المختلفة وليس إلى حسابات جهات التنفيذ.

ونوه الديوان أن التصرف في الأموال لم يتم بعد وهو مرتبط بإجراءات قانونية تفرضها التشريعات المالية النافذة.

وأشار الديوان إلى أن التصرف فالأموال يعد محل متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان وفق ما يقتضيه قانون إنشائه.

وحذر الديوان من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال والذي يزداد في ظل هشاشة النظام المالي وضعف نظم المعلومات.

ودعى الديوان إلى تكاتف كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لمنع أي خرق أو تجاوز.