حمودة ينفي اتهام الدبيبة لتونس بالاستيلاء على أموال ليبيا

29 أكتوبر، 2021 10:37 ص
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الناطق باسم حكومة الوحدة
حمودة ينفي اتهام الدبيبة لتونس بالاستيلاء على أموال ليبيا

أخبار ليبيا24

نفى، المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اتهام رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، دولة تونس بالاستيلاء على أموال الليبيين.

وقال حمودة، على حسابه الخاص في فيسبوك، إن “كل ما تم تناقل عن هذا التصريح بشكل مشوه”.

وأضاف، “فهم منه أنه اتهام لدولة تونس الشقيقة بالضلوع في عملية السيطرة على أموال الشعب الليبي. هذا تفسير جانبه الصواب ولا يمثل وجهة نظر رئيس الحكومة ولا حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال حمودة، إن الدبيبة تطرق خلال كلمته في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة إلى مسألة تهم كافة الليبيين وهي تلك المتعلقة باستثمارات وأموال ليبيا بالخارج وما تعرضت له من تجميد”.

وأضاف، أن الدبيبة، أشار إلى ضعف القطاع المصرفي الليبي وضرورة تحريره للحد من المشاكل التي يواجهها الليبيون، والتي تطرق لها عدد من الحضور، خاصة فيما يتعلق بمصادرة أموالهم في الخارج مثل مالطا وتونس وبلجيكا.

 

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29 أكتوبر، 2021 10:37 ص
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