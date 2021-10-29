طاقم روسي يتوجه إلى الفضاء لتصوير أول فيلم “فضائي”

أخبار ليبيا 24

تستعد روسيا لإطلاق ممثلة ومخرج إلى الفضاء لإنتاج فيلم روائي طويل في المدار.

المشروع أشاد به رئيس وكالة الفضاء في البلاد باعتباره فرصة لرفع مكانة برنامج الفضاء الروسي.

ومن المقرر أن تنطلق الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو الثلاثاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية “سويوز” مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف المخضرم الذي شارك في ثلاث بعثات فضائية.

وبعد قضاء 12 يوما في الفضاء، ستعود بيريسيلد وشيبينكو إلى الأرض مع رائد فضاء روسي آخر.

ويخطط الطاقم لتصوير مقاطع من فيلم جديد بعنوان “التحدي” والذي يروي قصة جراح تم استدعاؤه للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم الذي يعاني من مرض في القلب.

وفي حديثها بمؤتمر صحفي في منشأة الإطلاق الروسية في بايكونور بكازاخستان، أقرت بيريسيلد بأن التدريب على المهمة كان شاقا.

واصفة إياه أيضا بأنه فرصة لا تتكرر في العمر.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 37 عاما “إنها معجزة، فرصة لا تصدق … عملنا بجد ونحن متعبون حقا، على الرغم من أننا نحافظ على معنوياتنا الجيدة ونبتسم”.