تصدير مليون برميل من النفط من ليبيا إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي إن الناقلة النفطية “نايتولس” رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل إلى الصين.

وأوضح لأخبار ليبيا 24 اليوم أن الإنتاج المستلم من حقلي مسلة والسرير اليوم قد بلغ ربع مليون برميل .

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج اليومي المستلم بلغ ربع مليون برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر أن الإنتاج اليوم يعتبر هو الأعلى خلال العام الجاري الذي يصل إلى الميناء من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأيضا للمحافظة على البيئة من التلوث هو من أولويات شركة الخليج وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالة تلوث بيئي.