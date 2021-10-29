الصور: مقار الهجرة بطرابلس مركز لتجارة الخمور والمخدرات والإتجار بالأسلحة

29 أكتوبر، 2021 11:08 م
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أخبار ليبيا 24 الصور

أخبار ليبيا 24_متابعات

استقبل النائب العام الصديق الصور بمكتبه الأربعاء رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جان بول كفالياري لبحث سبل توفير البيئة الملائمة للاجئين لإعادة تأهيلهم.

وأوضحت صفحة النائب العام على الفيسبوك أن اللقاء ناقش الحلول الموضوعة لغرض حماية اللاجئين من أنماط الإساءة التي تلحق بهم.

وأكد النائب العام أن الاستدلال مع المتهمين بتنظيم الهجرة بطرابلس كشف عن حجز الحُرية والمعاملة القاسية والمهينة للـممهاجرين غير الشرعيين.

ونوه الصور أن المتهمين يروجون الـمُخدرات ويتاجرون بالأسلحة النارية في طرابُلس وأنهم يتخذون من مقار الهجرة مركزا لإدارة نشاطهم.

وأشار الصور بأن النيابة العامة تولت الإشراف على أعمال الجهات الضبطية المتعلقة بحصر الـمُهاجرين غير الشرعيين لإنجازها في اقرب وقت.

لافتا إلى أن النيابة وجهت بنقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية المستوفية للحد الأدنى من المعايير الوطنية والدولية .

الصور أشار خلال الاجتماع للمعلومات المغلوطة التي حملتها البيانات والتقارير الصادرة عن  المنظمات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.

وكانت المنظمات قد أكدت على ممارسة الجهات الأمنية لأعمال اعتقال تعسفي للمهاجرين وتعمد عناصرها قتل ستة أشخاص منهم بطرابس

وتابع الصور أن تعزيز سبل التواصل بين المنظمات المعنية بشؤون الفئات المستضعفة وبين الجهات الحكومية يؤكد من صحة المعلومات الواردة إليها قبل إذاعتها عبر البيانات .

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29 أكتوبر، 2021 11:08 م
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