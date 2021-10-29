الصور وبوشناف يبحثان تطورات الأمن الوطني الليبي

29 أكتوبر، 2021 11:45 ص
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أخبار ليبيا24

بحث، النائب العام، الصديق الصور مع مستشار مجلس الأمن الوطني، إبراهيم أبوشناف، التطورات الراهنة ذات الصلة بملف الأمن الوطني الليبي.

وأوضح، مكتب النائب العام، أنهما تناولا التهديدات الناشئة عن غياب التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية بصون أمن الوطن، وكذلك ممارسة أعمالها بطريقة مـشتتة.

وذكر المكتب، أنهما ناقشا أهمية دور مجلس الأمن الوطني في تعزيز قدرات الدولة في مواجهة مصادر تهديد الأمن الوطني.

وقال كما أنهما ناقشا ترسيخ العمل المشترك بين الأجهزة والمؤسسات.

وأضاف المكتب، أن الصور أكد على أن نتائج أعمال سلك النيابة العامة تتصل بالأمن الوطني.

 

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29 أكتوبر، 2021 11:45 ص
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