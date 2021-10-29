الجيش يجري دوريات استطلاع حدودية بالجنوب

أخبار ليبيا24

نفّذت، وحدات من الجيش الوطني، دوريات استطلاع حدودية بالجنوب الليبي.

وقالت، شعبة الإعلام الحربي، إن القوات المسلحة مستمرة في دورياتها في عدة مناطق بالجنوب الليبي.

وأوضحت الشعبة، أن الدوريات تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والظواهر السلبية والحرابة والتهريب بكل أنواعه.

وأضافت، أن الدوريات تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار بالجنوب الليبي.

وأكدت، أن الدوريات الصحراوية للجيش الليبي مستمرة بتحرك الوحدات العسكرية وفصائل الاستطلاع إلى الحدود للدول المجاورة، والتمركز في نقاط مختلفة لمراقبة سير الآليات المشبوه إن وجدت.