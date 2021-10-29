استطلاع للرأي لأخبار ليبيا 24 .. هل قابلت في حياتك شخص نرجسي؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

كل منا لديه درجة من حب الذات وحب الظهور، ويشعر بالسعادة عند اهتمام الآخرين به، وتكون هذه المشاعر عند الناس الأسوياء منضبطة وضمن الحدود المقبولة اجتماعيًا، لكنها قد تكون متضخمة ومبالغًا فيها عند بعض المصابين باضطرابات الشخصية، وهو ما يسمى “اضطراب الشخصية النرجسية”.

توجهت وكالة أخبار ليبيا 24 بسؤال لجمهورها الكريم، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، وتويتر“، وكان مضمونه، هل قابلت في حياتك شخص نرجسي؟ احكيلنا كيف تعاملت مع هذه الشخصية ، وما الصعوبات التي واجهتهن معاه.

“ميمي ميمي” إحدى المشاركات قالت “اها قابلت شخصية هكي والله كيف تعاملت معاه تقدري تقولي إني ربيته وحطيته في حجمه” .

وذكرت “Ďuàá Bõ Thüràyá” كانت تجربتي مع الشخصية النرجسية صعبة، ولكن تمكنت من التعامل معها، وأفضل طريقة هي الصمت والتغاضي والتجاهل، كأنه طفل أو حدث سفيه، لأنك مستحيل تقدر تفوز عليه أو تأخذ منه حق، النرجسيين مرضى وابتلاء للبشرية “.

وأوضحت “Rayan Abuamer” أن هذا المرض انتشر بشكل كبير في مجتمعنا وأصبح منهم حتى داخل العائلة وفي العمل والشارع وبين الأصدقاء .

وأضافت أن هذه الشخصية تحب التركيز على الذات في العلاقات الشخصية، فالشخص النرجسي يميل لأن يضع نفسه محطّ أنظار جميع عيون الناس، وذلك باعتباره الشخص الأكثر استحقاقًا للاهتمام لأنه الأجمل والأذكى والأفضل في كل شيء.

ومن جهته، قال “Saleh Abdalla” إن التعامل مع النرجسي هو التعامل مع عثمان بن نعمان كمثال حى !!!

وأوضح ” Khaledkhamis Boderbala” لغة الأنا عند الكثير من الناس هذه الأيام …. لكن يجب أن تعلم أن 99% مما يقوله صاحب هذه اللغة ليس صحيحا… هذا رأيي الشخصي .

وفضل “Jamooh Al Mazroui ” عدم مواجهة هذه الشخصية، واحترف فن الإنصات .. هكذا تتعامل بذكاء مع الشخصيات النرجسية.. لذا إذا كنت حريصاً على استمرار علاقتك مع شخص نرجسي، فليس أمامك إلا الإنصات وهز الرأس، موافقةً على كلامه لان لا يوجد لديه قناعه بأنه مخطيء والله يكون في عون كل من حاوطته هذه الشخصيات .

ويذكر أن علماء النفس يعتبرون النرجسية، مرضًا نفسيًا، لأنها اضطراب في الشخصية، وتعني حب النفس، وتتميز بالغرور والتعالي والشعور بالأهمية. وتنسب كلمة النرجسية إلى أسطورة يونانية، تقول، إن الشاب نركسوس كان آية في الجمال، وعندما رأى صورة وجهه في الماء عشق نفسه حتى الموت.