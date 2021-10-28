نقابة الأطباء تعلن عن إضراب مفتوح بكامل أنحاء ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم الخميس، عن تنظيم إضراب مفتوح في كافة أنحاء ليبيا ابتداء من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر.

واعتبرت النقابة أن البيان يعتبر امتدادا للبيانات والاضرابات السابقة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت النقابة أن الإضراب جاء لعدم تجاوب الحكومة إلى مطالبها التي وصفتها بالمشروعة.

وقالت النقابة، “إن الحكومة لم تستجب لمطالبها إسوة ببقية فئات الشعب”.

وفضلت بل ترفعت حتى عن الجلوس معنا وسماعنا في نية مبيتة وإصرار يجر البلاد إلى منعطف خطير “.

مشيرة أن المنعطف من شأنه أن يزيد من احتقان الشارع ومعاناة المواطنين والمرضى على وجه الخصوص”.

واتهمت النقابة الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، في تهميش صارخ ومبيت للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي ضحت ولازالت تضحي بأرواحها.