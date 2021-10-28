34 لاعبا بمعسكر منتخب الشباب تحت سن 20

أخبار ليبيا 24 _ خاص

كشف الإتحاد الليبي لكرة القدم عن قائمة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عام والتي ضمت 34 لاعب.

ويستعد المنتخب للدخول في معسكر بطرابلس الأحد المقبل تحضيرا للاستحقاقات المقبلة .

ويستعد المنتخب الليبي للشباب للمشاركة في دورة شمال افريقيا للاعبين تحت 20 عام.

وتحضن الدورة العاصمة التونسية في الفترة من8 وحتى 16 من نوفمبر المقبل.

ووضعت قرعة دورة شمال افريقيا المنتخب الوطني ضمن المجموعة الاولى الى جانب الجزائر و تونس

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وضمت قائمة المنتخب الليبي تحت 20 عام كلا من ياسين عبود – فرج فكرون -خالد اشنينة -علي صالح -محمد سويسي -مفتاح ابوشيحه -حمزة المقصبي -امام المزوغي -الهادي علي الهادي -عبد الله الحوتي.

كما ضمت حسام الزياني -صبحي الضاوي -عبد المعين المقريف -محمد ارفيده -مالك الأندلسي -عبد المالك محمد.

وسلتحق أيضا بالمنتخب محمد الحضيري-حامد الراجحي -محمد الشبلي-حمزة التريكي -مروان سلامه-احمد الكيب

وضمت أيضا صهيب ابو سته- مالك البرناوي-امجد عبد الناصر -خالد عبد الرحيم -محمد عادل -فهد المسماري-احمد المكاري -عاصم عمار -احمد حركة -يوسف الزلاوي -مهند المغربي -اكرم الشيخي –