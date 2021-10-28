لن تصدق كم أنفقت حكومة “الدبيبة” في ثلاثة أيام

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، عن فضائح جديدة ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكد التقرير أن الحكومة أنفقت 9 مليارات دينار في ثلاثة أيام فقط، تحت بند التنمية .

وأكد التقرير أن الحكومة أنفقت أكثر من 9 مليارات دينار في 3 أيام فقط في أوائل أغسطس الماضي .

ورصد التقرير عوارا كبير في الإنفاق الحكومي، فيما يخص الباب الثالث “مشروعات وبرامج التنمية” للعام الحالي 2021.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن اللجان التابعة للديوان لم تتبين من وجود دراسات جدوى لهذا الإنفاق.

كما لم يتبين وجود خطة تتضمن المشاريع والأعمال المتعلقة بالتنمية في مثل هذا الإنفاق.

وأكد أنه يوجد شبهة للتحايل على التشريعات المنظمة لإدارة الأموال، فبدلاً من إصدار تفويضات مالية وفقاً للمادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادية، بشأن التخطيط تم إصدار عدد (215) أمر صرف بنحو أكثر من 9.671 مليار دينار، خلال زمن قياسي لا يتجاوز 3 أيام، وتحديداً أيام (1 ،2 ،3) أغسطس الماضي، وذلك بالمشاركة بين وزارتي التخطيط والمالية.

وكشف رئيس ديوان المحاسبة في وقتًا سابق، أن بداية شهر أبريل المقبل ستشهد إعادة هيكلة للديوان لمحاولة معالجة بعض الأخطاء السابقة.

وأشار إلى أن الديوان يعتمد آلية إبلاغ الجهات التي تناولها التقرير قبل انشره لإعطائها حق الرد والتوضيح.

وأكد أن وجود رغبة حقيقية في تقليل حجم الفساد في ليبيا يتطلب مراعاة نقطتين مهمتين على مستوى القطاعات الحكومية.

وبالنسبة للجهات التي تمول من الخزانة العامة، أكد ضرورة أن يكون وضع الميزانيات الخاصة بها وفق معايير دقيقة .

وأشار إلى أن المبالغة في الإنفاق الذي كشف عنه مشروع الميزانية المقدم من حكومة الدبيبة سيجعل تقرير العام القادم صادما.

منوها بأنه لا توجد إدارة في ليبيا قادرة على الإنفاق بهذه الطريقة، خاصة في ظل المدة القصيرة التي ستقضيها الحكومة.