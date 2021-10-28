خاصية جديدة توفرها غوغل بشأن صور القاصرين تعرف عليها

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إزالة صور القاصرين من نتائج البحث.

وأكدّت غوغل، من خلال بيانٍ أصدرته على الإنترنت، إمكانية إزالة الصور للأشخاص تحت 18 عاما، بشكلٍ فوري.

واشترطت الشركة تقديم طلب من الشخص نفسه أو من والديه.

ووضعت غوغل مجموعة من الخطوات البسيطة، التي تتيح للمستخدمين تقديم الطلب، ليتم بعد ذلك إزالة الصور.

وتهدف غوغل من خلال هذه الميزة إلى منح الشباب الفرصة للتحكم ببصمتهم الرقمية بشكل أكبر.

وأشارت غوغل إلى أن إزالة الصور من نتائج البحث لا يعني إزالتها من الإنترنت.

ودعت الشركة المستخدمين الراغبين بإزالة الصور بشكلٍ نهائي إلى حذفها من المواقع التي تم نشرها فيها، بشكلٍ مباشر.