صرف مرتبات أكتوبر للعاملين بالتعليم وفق الزيادة

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أكد، رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، عمر بسيسة، إن وزارة المالية ستعمل على تنفيذ الإفراجات المالية ضمن مرتبات شهر أكتوبر الجاري.

وقال، بسيسة، في مداخلة مع قناة ليبيا الوطنية، إنه سيتم تنفيذ 59 ألف إفراج ضمن مرتبات شكر أكتوبر.

وأضاف، إن هذه الإفراجات تعتبر الدفعة الأولى وستعقبها دفعات أخرى.

وأكد المتحدث، أن زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم ستدرج ضمن مرتبات شهر أكتوبر،

وقال، إن المالية في انتظار البيانات المحدثة من مراقبات التعليم، لكافة العاملين بقطاع التعليم. واستثنى العاملين في حراسة المرافق التعليمية، وذلك لتبعيتهم لوزارة الداخلية.

بسيسة، ذكر الثلاثاء، أن وزير المالية وقف شخصيا على ما تم إنجازه من عمليات إدخال ومطابقة للبيانات المالية بمنظومة المرتبات.

وقال، إن تنفيذ الإفراجات سيكون ضمن الحوالات الشهرية لمرتبات شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح، أن الإفراجات المالية الجديدة تتضمن الإفراجات المحالة من وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى ما أُحيل من ديوان وزارة التعليم ومراقبات التعليم بالمناطق.

وأكد، أنه تم إدخال وتنفيذ معدلات الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفق لمحاضر المطابقة المعتمدة.

وأكد بسيسة، أن هذا العمل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على حلحلة الإشكاليات المتعلقة بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام.

وأضاف بسيسة، أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، تقضي بضرورة إيلاء هذه الأمور الأهمية البالغة.