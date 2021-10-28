تلف أكثر من 500 ملف بسبب الأمطار في مكتب جوازات طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع جوازات طبرق عقيد سعيد الحبوني تلف أكثر من 500 ملف للمتقدمين لاستخراج جوازات جديدة .

وأوضح الحبوني لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الخميس أن هطول الأمطار لم يستغرق إلا ساعات قليلة فجر اليوم .

وذكر أنه نظرًا لتهالك مبني الجوازات تسببت الأمطار أيضًا بإتلاف مكتب رئيس الشؤون الإدارية بالفرع ودمر بالكامل .

وقال إن منظومة الشؤون الإدارية أتلفت بالكامل وملفات الحالات المستعجلة، وعدد 40 ملف بمكتب مدير الفرع كانت جاهزة للتصوير .

وأكد رئيس قسم الشؤون الإدارية بطبرق أنه تم تلف جهاز حاسوب وطابعة وجهاز الإنترنت وجهاز فاكس .

وأشار الحبوني إلى أن المبنى يعود بنائه لعام 1967 ولم يتم صيانته وسطح المبنى متصدع، والدور الثاني آيل للسقوط ويحتاج لعلاج سريع .

وكشف أنه تمت مخاطبة كل الجهات المسؤولة بخصوص إجراء صيانة عاجلة أكثر من مرة لكن دون جدوى.

وأضح أن لم تقف معنا إلا بلدية طبرق حيث قامت بصيانة الواجهة، ورغم الظروف ونواصل عملنا ونقوم بالتصوير .

يشار أن مدينة طبرق قد شهدت صباح اليوم أمطار غزيرة وتركزت الأمطار وسط المدينة وأغرقت بعض الشوارع وجزر الدوران .