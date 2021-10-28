تكريم طاقم المروحية التي سقطت أثناء نقلها للسيولة النقدية إلى ترهونة

28 أكتوبر، 2021 10:11 م
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وكالة أخبار ليبيا 24
تكريم طاقم المروحية التي سقطت أثناء نقلها للسيولة النقدية إلى ترهونة

أخبار ليبيا 24  

قام مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بتكريم طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها السيولة النقدية إلى ترهونة.

وحضر التكريم بحسب بيان المصرف، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف، الصديق الكبير.

وأوضح البيان أن سقوط الطائرة جاء ضمن مشروع خطة المصرف في توفير وإيصال السيولة للمدن الليبية وفروع المصارف التجارية.

وقام المصرف بتكريم طاقم الطائرة بقيادة  العميد طيار، علي رمضان الزيادي، و العقيد طيار فارس سعيد الجدر.

28 أكتوبر، 2021 10:11 م
14

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