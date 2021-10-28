الدبيبة يُخصص مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج

28 أكتوبر، 2021 10:48 م
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أخبار ليبيا 24
تعرف على موعد وإعادة فتح منظومة صندوق دعم الزواج  

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج.

ونوه الدبيبة في كلمته لأهالي مسلاتة خلال زيارته للمدينة، اليوم الخميس، إلى إعادة فتح منظومة الزواج الأسبوع المقبل.

وقال الدبيبة “إن أكثر مدينة استفادت من منحة دعم الزواج هي مدينة مسلاتة”.

مشيرا إلى أنه راجع القرار وتأكد أنه قرار سليم يستفيد به سكان ليبيا خاصة ممن هم بعيد عن العاصمة.

ولفت الدبيبة إلى أنه سيفتح منظومة الزواج بمليار آخر، داعية الراغبين في الزواج إلى الاستعداد وتجهيز إجراءاتهم.

وأصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، قرارا بتخصيص مليار دينار جديد لصالح صندوق دعم الزواج؛ خصمًا من مبيعات النقد الأجنبي.

 

 

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28 أكتوبر، 2021 10:48 م
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