الصحة العالمية تنهي ورشة تدريبية في بنغازي

28 أكتوبر، 2021 9:06 ص
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منظمة الصحة العالمية
بنغازي

أخبار ليبيا24_متابعات

أنهت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء ورشة العمل التدريبية في مدينة بنغازي لفرق الاستجابة السريعة لمكافحة كوفيد 19 .

وأوضحت صفحة مكتب المنظمة بليبيا على الفيسبوك أن الورشة أستمرت مدة أسبوع بدعم من من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وإستهدفت الورشة مشرفي الرصد بالبلديات وأطباء الصحة العامة وفنيي المختبرات الطبية والعاملين بمراكز العزل إضافة إلى مدخلي البيانات.

‏وتم خلال الورشة تدريب المشاركين على الترصد وآلياته والإنذار المبكر للأوبئة والاستجابة لها فضلا عن تدريبات للمختبرات حول تجميع العينات ونقلها وحفظها.

وتأتي ورشة العمل هذه ضمن برنامج منظمة الصحة العالمية لرفع القدرات في مجال الترصد ومواجهة احتمالية حدوث الأوبئة والطوارئ.

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28 أكتوبر، 2021 9:06 ص
22

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