أفريكوم تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الخميس، على الجهود الدبلوماسية للخارجية الأمريكية بشأن حل الأزمة في ليبيا.

وقالت إنها تدرك أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري. وقد جاء، ذلك في تغريدة على حسابها في تويتر.

وكتبت، “تدرك القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الحل السياسي، وليس العسكري، هو السبيل إلى الأمام من أجل ليبيا”.

وأضافت، “نحن ندعم الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية، لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ومسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة”.

وفي 28 سبتمبر الماضي، زار قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند العاصمة طرابلس.

وحضر صحبة، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة طرابلس.

كما أنه، التقى برئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة. وقد ناقشا التطورات في قطاع الأمن والانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.