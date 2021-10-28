رئيس لجنة الصليب الأحمر : قريبا سنعمل من مقرنا بطرابلس

28 أكتوبر، 2021 9:50 ص
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أخبار ليبيا 24
الصليب الأحمر

أخبار ليبيا 24_متابعات

إستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي الأربعاء بطرابلس رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا جون نيكولا مارتي لبحث ما عملل اللجنة طيلة الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن اللقاء بحث الدعم المقدم من اللجنة للمراكز الصحية والمستشفيات خاصة في المنطقة الجنوبية.

وأعرب مارتي عن شكره للدعم الذي تقدمه الحكومة للجنة وموظيفها لتسهيل عملها داخل الأراضي الليبية

وأكد مارتي على عزم اللجنة عودة العمل بشكل رسمي من مقرها في طرابلس قريبا.

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28 أكتوبر، 2021 9:50 ص
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