السعودية أو الهند.. تقنية سفر سريعة من هايبرلوب

أخبار ليبيا 24_تكنولوجيا

كشفت شركة فيرجن هايبر لوب للنقل عن تقنية جديدة تختصر وقت السفر بشكل سريع وستكون السعودية أو الهند أول من يستخدمها.

وأكدت الشركة أنه تقنيتها التي تعمل عليها حاليا تنقل الركاب بشكل آمن وهادئ بسرعات تصل إلى 1078 كيلومترا في الساعة.

وتعمل التقنية كنا تقول الشركة عبر كبسولات بسرعة فائقة تتم من خلال الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن سكان جدة مثلا سيتمكنون مستقبلا من الوصول إلى مكة أو العكس في غضون 5 دقائق.

وتابعت الشركه أنه يمكن للمسافرين إلى الرياض من جدة الوصول خلال أقل من ساعة بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وكان سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية قد كشف عن أن تقنية السفر قد تصبح حقيقة قبل عام 2030.

ونوه سلطان إلى أن أول دولة ستدشن هذه التقنية ستكون السعودية أو الهند.

وتقوم شركة “فيرجن هايبر لوب” ببناء نظام نقل يمكنه دفع كبسولات الركاب أو البضائع بسرعات تزيد على 1000 كم في الساعة.

وتقول الشركه أنه يكون أسرع بثلاث مرات من السكك الحديدية عالية السرعة وأسرع عشر مرات من السكك الحديدية التقليدية.

وجمعت الشركة ابتداء من عام 2020 أكثر من 400 مليون دولار من المستثمرين من بينهم موانئ دبي العالمية.

وكانت فيرجن هايبر لوب قد أعلنت عام 2019 عن دراسة لبناء أطول موقع اختبار بالعالم بطول 35 كم في السعودية.