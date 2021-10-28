الدباشي يعلن تشرحه للانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

أعلن مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، ترشحه لرئاسة الدولة خلال الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.

وقال الدباشي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار (بالعلم والعزم نبنيها)”.

وحدد الدباشي ثلاثة محاور يقوم عليها برنامجه الانتخابي، منها استعادة هيبة الدولة، ومكافحة الفساد.

كما يتضمن برنامجه الانتخابي ما وصفه بإجراءات غير مسبوقة لمساعدة فئة الشباب، وتمكين المرأة.

كما يتضمن استعادة الثقة والسيادة الوطنية. وتحقيق العدالة وتنمية المناطق النائية.

ويأتي ذلك عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في وقت سابق، للراغبين في الترشح؛ سرعة استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة؛ تمهيداً لتسليمها إلى لجان قبول الترشيحات في الموعد الذي ستُعلن عنه المفوضية، في وقت لاحق.