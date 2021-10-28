التميمي يكشف عن تفاصيل اجتماع لجنة “5+5” المقرر عقده السبت

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف عضو اللجنة العسكرية المشتركة، 5+5، الفريق خيري التميمي، عن تفاصيل الاجتماع الذي ستعقده اللجنة في القاهرة السبت المقبل.

وأكد التميمي أن العاصمة المصرية ستستضيف مناقشات اللجنة حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.

وفي تصريحات لقناة العربية، قال إن الاجتماع سيحضره أعضاء اللجنة بالإضافة إلى ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وممثلين عن دول السودان والنيجر وتشاد.

وأكد أن الاجتماع سيبحث أيضا آليات وترتيبات وسبل إقناع هذه الدول بسحب المرتزقة التابعين لها من منطقة الجنوب الليبي.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن اللجنة العسكرية عقدت اجتماعا عبر الدائرة المغلقة أمس الأربعاء .

وأشار المحجوب في تدوينة على صفحته الشخصية بـ “فيسبوك“، أن الاجتماع يتعلق بالترتيبات اللازمة والجدول الزمني لإخراج المرتزقة من ليبيا.

في وقت سابق، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية منذ توقيع اتفاق وقف النار في جنيف.