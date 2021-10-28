التكالي: قانون الجرائم الالكترونية ليس فيه تقييد للحريات

أخبار ليبيا24

أكد، عضو مجلس النواب، علي التكالي، إن قانون الجرائم الالكترونية، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لا يعني تقييدا الحريات كما فهم البعض.

وقال التكالي، إن هذا القانون ضروري لتنظيم الفضاء الافتراضي، ولحماية الجميع، وهو قانون سارٍ في كل الدول.

وأوضح التكالي، لأخبار ليبيا 24، أن هناك تجاوزا للحريات ولحدود لبعض المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار، إلى أن هناك الكثير عير “الميديا” تضرروا بشكل كبير بسبب تعرضهم للسب والقذف والتشهير.

وأضاف التكالي، أن قانون الجرائم الالكترونية قابل للتعديل، في حال وجود أي أخطاء به.

وقال، إن على الجميع أن يعلم بأن هذا القانون من القوانين المهمة للبلاد، للحد من الكثير من المشاكل تحدث بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، بعد مناقشة ودراسة مشروع القانون.