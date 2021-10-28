استطلاع لـ”أخبار ليبيا 24″ .. فصل الشتاء يثير مخاوف المواطنين لانهيار البنية التحتية

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاع رأي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للوكالة بشأن مدى استعدادات المواطنين لفصل الشتاء في ليبيا؟ .

وعزز سقوط الأمطار قبل أيام، مخاوف المواطنين من تفاقم أزمة تجمع المياه في شوارعهم وأحيائهم السكنية، وانسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار، ونقص الإمكانات لدى الجهات المختصة من سيارات كسح المياه وغيرها، بالإضافة إلى انتشار البناء العشوائي على مسارات الأودية التي تصرف مياه الأمطار.

فقد شهدت أغلب المدن والقري في ليبيا الشتاء الماضي ارتفاع في منسوب المياه نتيجة سقوط الأمطار، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية، حتى أن هناك طرق شهدت إغلاقاً تاماً بعد أن غمرت المياه عدد من السيارات فيه واستحالة تحركها .

وقال “Aiyoob Ben Saber” لانستطيع تجهز شئ سواء الأغطية السميكة، وأما الشوارع فستغرق، لافتًا إلى أن بالنفط الليبي تم بناء نيكاراجوا والفلبين، وكل أفريقيا، ولم يتم بناء حجر واحد في ليبيا .

وذهب “ولد سوسة” لأيام رئيس الحكومة عبد الله الثني الذي كان يقرر العطل كل ما تساقطت الأمطار، وتسألت هل ستعود أيام الثني هذا الشتاء .

واستنكر أحد المشاركين حالة المدن والمناطق الشتاء الماضي، وقال إن تساقط الأمطار لمدة يومين أغرق أغلب المدن، فكيف لو واجهت ليبيا إعصاراً، مرجعاً السبب لعدم وجود بنية تحتية في المدن والأماكن العشوائية ما سبب في تراكم المياه وإحداث المختنقات فضلاً على كون المسؤلية جماعية ويتحملها الجميع وزراء ونواب ومواطنين .

وقال “Abdalslam Mdakesh” لم يتم تجهيز شئ وإمكانيات الدولة صفر مثل كل سنة هكي كراسي مرتبات فساد والمجاري والإنفاق والطرق مقفلة وبعض الأحياء تستعمل قوارب لايوجد وطنية ولا مسؤولية أخلاقية للمسؤولين .

نزوح

وأدى هطول الأمطار إلى نزوح العديد من أهالي المدن والمناطق من منازلهم نتيجة غرقها بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وانقطاع الكهرباء في بعض أحياء المدينة.