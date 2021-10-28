آراء متباينة في استطلاع حول إمكانية أن تتولى المرأة رئاسة البلاد

أخبارليبيا24- استطلاع

يرى عدد من الليبيين أنه في استطاعة النساء في ليبيا أن تقود المرحلة المقبلة في البلاد بعد فشل الرجال من قيادة المرحلة، مؤكدين أن المرأة بإمكانها أن تكون رئيسة للبلاد.

فيما يرى فريق مخالف لهذه الفئة أن المرأة لا يمكنها قيادة المرأة للبلاد؛ كون أن الرجال فشلوا في حل المشاكل التي تعاني منها ليبيا.

مشيرين أنه كيف بالنساء أن يصلن إلى حل تلك المشاكل التي أثقلت كاهل المواطن في ليبيا.

في حين يرى فريق آخر أن ذلك غير ممكن كون أن الرجال قوامون على النساء على حد تعبيرهم؛ رافضين من الأساس أن تتولى المرأة رئاسة ليبيا .

أخبار ليبيا 24 نشرت استطلاعا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت من خلاله سؤالا لجمهورها ومتابعيها حول دعوة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، للمرأة أن تتقدم لإنقاذ ليبيا.. وهل من الممكن أن تكون المرأة الليبية رئيسة للبلاد؟ وتفاوتت الإجابات بين رافض ومشجع.

واتفق العديد على إمكانية قيادة المرأة للمرحلة وقال Wajdi Abulgasem، “ليش لا هناك الكثير من لديهم الكفاءة والوطنية الخالصة وهي الأهم في هذه المرحلة”، واتفقت أيضا، راما الحاسي، على إمكانية أن تتولى المرأة رئاسة البلاد، قائلة، “وأعلاش لا اللي عندها القدرة على التحمل هذه المسؤولية تترشح”.

في حين رأى فريق آخر أن ليس من إمكانية المرأة أن تقود البلاد، حيث قال، Bob Azntani”تي هما مش قادرين يقودوا سيارة في الطريق بيقودوا دولة ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة”، في حين رأى، عثمان الطيف، أن الصراع في ليبيا والثقافة الليبية لا يمكن معها أن تقود المرأة البلاد، حيث قال، “في هذه المرحلة لا يبدو ذلك ممكنا فالساحة ما تزال حلبة صراع وتطاحن كما أنها لا تبدو ممهدة ثقافيا بعد بأن تتولى المرأة فيها مثل هذا المنصب”.

ورأى فريق مخالف أن المرأة لا يمكنها أن تقود المرحلة وأن تكون رئيسة للبلاد.

فقالت، الماسة الزرقاء، ” لا لا لا، الرجال قوامون على النساء”، مشيرة أنه من غير الممكن أن تتولى رئاسة البلاد.

وعللت ذلك بقولها، “لوكان تنفع في مثل هذه المناصب راه قاعده تأذن في المساجد وترفع الصلاة وتقيمها مع الرجل”.

في حين رأى مشارك آخر في استطلاع الرأي أن المرأة إذا تولت رئاسة ليبيا ستكون مهزوزة وغير قادرة.

وجاء ذلك وفق رأي Abd Al Mohimen ، الذي قال، “مش حتاخذ احترامها في ليبيا وحتكون مهزوزة النفس”.

من جانبها رأت Swah Rayq، أن المرحلة تحتاج مرأة لقيادة البلاد قائلة، “هذا وقتها في ظل خيبة الرجال الذين شوهوا المشهد برمته فليش اذا فيه نساء وطنيات اهو قدامكم المنقوش بالك كويسة المرأة”.

مجموع المشاركين في الاستطلاع 200 مشاركة.

نتائج الاستطلاع:

عدد المصوتين “نعم”: 43 مشارك بنسبة 21.5%.

عدد المصوتين “لا”: 30 مشارك بنسبة 15 %.

عدد المصوتين بـ”غير مهتم”: 9 مشاركين بنسبة 4.5%.