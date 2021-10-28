استئناف الرحلات الجوية بين الأبرق وتونس

28 أكتوبر، 2021 3:52 م
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مطار الأبرق
مطار الأبرق

أخبار ليبيا24

يعتزم، مطار الأبرق الدولي، استئناف الرحلات الجوية إلى تونس اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وقال، مدير عام مطار الأبرق الدولي، أبوبكر مفتاح بدر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن شركة طيران الياسمين التونسية ستباشر رحلاتها عبر المطار بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأضاف، أنه أن لم يتم تحديد تاريخ بعينه، لكن الرحلات ستكون خلال يومي الإثنين والخميس.

وأوضح بدر، أنه سيتم إعداد جدولة الرحلات، بالمواقيت فور وصولها. ولفت بدر، إلى أن الرحلات الداخلية لا تزال متوقفة بالمطار.

وتوقف الرحلات الداخلية، بمطارات بنينا والأبرق وطبرق، من منذ مطلع أكتوبر الجاري، وذلك لعدة أسباب أبرزها تأخر المرتبات للعاملين والموظفين بالشركات ونقص الإمكانيات التي تعاني منها المطارات.

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28 أكتوبر، 2021 3:52 م
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