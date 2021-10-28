إنفوجرافيك| تعرف على حالات التزوير في إيفاد التخصصات النادرة

28 أكتوبر، 2021 12:04 م
6

أخبار ليبيا 24_إنفوجرافيك

رقم القرار : (575) لسنة 2021.
تخصص الإيفاد: طب وجراحة العيون
بلد الإيفاد: روسيا
عدد الطلبة في القرار : 168 طالب.
بلغ عدد الطلبة الذي يحق لهم الإيفاد للتخصص : 2 طالبان.
عدد الحالات المخالفة لتخصص الإيفاد: 166 طالب.

الوزارة تُحمل المسؤولية لمراكز المعلومات والتوثيق في الجامعات الليبية.
تحمل الوزارة مسؤولية أخطائها بعدم التأكد من التخصصات قبل إصدار القرار.
سيتم إصدار قرار إيفاد خارجي بديل لجميع التخصصات الطبية النادرة.

أخبار ليبيا 24

28 أكتوبر، 2021 12:04 م
6

مقالات ذات صلة

انفوجرافيك.. صلاح يتفوق على أندية كبرى في تسجيل الأهداف

إنفو جرافيك | هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن.. صلاح يتفوق على أندية كبرى في عدد الأهداف

27 أكتوبر، 2021 9:40 م

إنفوجرافيك| أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن زيارة الحكومة لمدينة بنغازي

27 أكتوبر، 2021 1:15 ص

إنفوجرافيك| تعرف على ما قالته المنقوش بشأن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

27 أكتوبر، 2021 12:09 ص

إنفوجرافيك| تعرف على ما تم صرفه من منحة الزواج

26 أكتوبر، 2021 11:16 م
زر الذهاب إلى الأعلى