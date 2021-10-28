إنفوجرافيك| تعرف على حالات التزوير في إيفاد التخصصات النادرة

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رقم القرار : (575) لسنة 2021.

تخصص الإيفاد: طب وجراحة العيون

بلد الإيفاد: روسيا

عدد الطلبة في القرار : 168 طالب.

بلغ عدد الطلبة الذي يحق لهم الإيفاد للتخصص : 2 طالبان.

عدد الحالات المخالفة لتخصص الإيفاد: 166 طالب.

الوزارة تُحمل المسؤولية لمراكز المعلومات والتوثيق في الجامعات الليبية.

تحمل الوزارة مسؤولية أخطائها بعدم التأكد من التخصصات قبل إصدار القرار.

سيتم إصدار قرار إيفاد خارجي بديل لجميع التخصصات الطبية النادرة.