أمغيب يتهم الدبيبة بمحاولة خطف الكفرة وشقها عن برقة

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اتهم، النائب سعيد أمغيب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بمحاولة “خطف الكفرة وشق صفها” عن إقليم برقة.

أتى ذلك، في تدوينة على حسابه الخاص بموقع فيسبوك تعقيبًا على ما جاء على لسان الدبيبة في لقائه مع بعض وزرائه من إقليم طرابلس وفزان، والذي خُصص للحديث عن حقوق إقليم برقة

وقال، عضو مجلس النواب عن الكفرة، “إن الدبيبة تعمد ذكر أن الكفرة لا تتبع إقليم برقة وأنها تتبع الجنوب”.

وتساءل، “عن أي جنوب يتحدث!!؟؟”.

وتابع أمغيب، إن الدبيبة ليس جاهلاً إلى هذه الدرجة”. وقال، “هو يعرف تمام المعرفة أن الكفرة تاريخيا وجغرافيا جزء لا يتجزأ من إقليم برقة”.

وأضاف، إنما هي محاولة منه لخطف الكفرة من برقة وشق صفها”. وأشار إلى أنه قد ينجح إذا لم يتدارك حكماء وزعماء برقة خطورة هذه الخطوة، حسب قوله.

وقال أمغيب، “إن الدبيبة لم ولن يكون في يوم من الأيام وصيا علينا”. وأضاف، “الكفرة ليست مزرعته ومستشاريه حتى ينقلوا ملكيتها متى يشاؤون”.

وأضاف، “هم يعلمون جيدا ماذا تعني الكفرة لبرقة بصفة خاصة ولليبيا بشكل عام”.

وتساءل بتعجب، “لا أدري من أشار إليه لأن يقول هذا الكلام قبل أخذ الإذن من أهلها”.

وقال أمغيب، “السؤال بشكل آخر. هل يريد الدبيبة أن تكون الكفرة تابعة للجنوب حتى تصبح مثل مرزق، مثلا؟”.

وأضاف، أن “الدبيبة أثبت بهذا التصرف أنه نسخة طبق الأصل لسابقيه وينتهج نفس نهج عبدالله الثني وفايز السراج ومن سبقهم في استخدام الكفرة كرقم غير مهم في المعادلة الوطنية، ثم يجعلونها رقما أساسيا عند الحاجة إليها بدون أن يقدموا لها أي شيء يذكر” .

وقال أمغيب، “لو أن الدبيبة يُقدر الكفرة وأهلها لما باع تضحيات أبناؤها بثمن بخس وتعمد ألا يمثل ذوي الشهداء في أي وزارة من وزارات حكومته”.

وختم أمغيب، “عليه وجب أؤكد أن الكفرة كانت ومازالت وسوف تبقى إلى الأبد “برقاوية الهوية” “ليبية الانتماء” مع أنها ظلمت ولم تمنح حقوقها حتى من قبل أهلها”.