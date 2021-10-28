آمر منطقة طرابلس العسكرية يتهم اللواء 444 قتال بمحاولة القبض عليه

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اتهم آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان، اليوم الخميس، اللواء 444 قتال ، باقتحام منزله ومحاولة القبض عليه.

وقال مروان في بلاغ موجه إلى. القائد الأعلى ووزير الدفاع والمدعي العام العسكري ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية أن عناصر اللواء 444، انتهكوا حرمة منزله وروعوا أسرته.

وأكد آمر منطقة طرابلس العسكرية أن محاولة القبض عليه بإمرة الرائد ربيع رجب ناصف جاءت بناء على تعليمات من آمر اللواء 444 محمود حمزة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. تداولوا مقطع فيديو لمحاولة مجموعة مسلحة لاقتحام منزل قيل إنه منزل اللواء عبدالباسط مروان قبل أن يتم إصدار أمر بالانسحاب بعد سماع أصوات صراخ من داخل المنزل.